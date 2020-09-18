最近萊豬進口政策受到關注，但鳳梨、文旦、香蕉、蒜頭價格陸續失衡，卻不見政府有力作為。前高雄市農業局吳芳銘今(18)日痛批，市場價格便崩跌，農民哀嚎，農委會只有去化收購這招，他用一句話「旺不起來、苦旦人生、穩操勝蒜和蕉頭爛額」，來形容今年農產失衡的慘不忍睹。

前高雄市農業局吳芳銘今投書媒體並在臉書上表示，歷史總是一再重演，農產品供銷失衡，而政府束手無策。只要氣候平順，農作物豐收，市場價格便崩跌，農民哀嚎，政府忙著補助收購去化，這套戲路，未曾變過。

他回想，如今場景和二年前相似。農委會當時在面對大蒜、鳳梨和香蕉等農產品價格一路崩盤後，在行政院會上「補破網」提出預警機制及因應作法，提出八大策略，針對鳳梨、火龍果、香蕉、大蒜等作物，以外銷、加工及直銷各一成為三箭齊發目標，調節供應量及價格。

吳芳銘質疑，當年的網補好了嗎？今年三月去化鳳梨、八月收購文旦、九月蒜頭天價，加上現在香蕉價崩，「旺不起來、苦旦人生、穩操勝蒜和蕉頭爛額」，形成今年慘不忍睹的一道農產失衡風景線。

以香蕉的問題為例，吳芳銘認為，質量才是永恆的主題。台灣從「香蕉王國」一路敗北失守日本市場，及無法開拓中國大陸市場，不是沒有原因。除了品質不穩定和提供次級品傷及信譽外，開放自由貿易的自己人打自己人，台灣貿易商的「網路互打」，把王國拱手讓人。遑論諸如菲律賓、厄瓜多、哥倫比亞、印尼等國訂單生產管理、規模化生產、機具協助運送，及冷鏈體系，更具競爭力。

吳芳銘感嘆，台灣早失去國際競爭力，經年問題未解：小面積耕種的高成本、數十年不變的人工「一肩」搬運，造成「皮衣」多擦、壓傷、大小尺寸和成熟度不一、沒有溫控冷鏈的集貨場、裝卸貨碼頭和冷鏈物流系統基礎設備，以及非自動化的傳統人力包裝等，都影響品質、價格和競爭力。

對於政府的補助和去化作法，吳芳銘認為，「只是救急抗生素、消炎藥，並非萬靈丹，無助於解決根本問題，吃多了體質更差，也會把老本吃掉，不可不慎。」

吳芳銘最後回顧，二年前提出的八大策略未具體落實，外銷、加工和直銷各一成的三箭成斷箭，破網都尚未補好補滿，競爭力、產業化及升級都是奢想的空包彈。香蕉困境，只是冰山一角，如何地「幫蕉」，才能給自以為豪的「水果王國」相稱的榮耀，農民還在等候。

(中時新聞網)