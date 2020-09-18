全國參加隊伍最多、規模最大、歷史最悠久的排球賽「永信杯全國排球錦標賽」今年邁入第47屆，賽事19日起一連4天在台中大甲鐵砧山「永信運動公園」開打，全台360隊、近5800名排球好手齊聚台中較勁，歡迎球迷踴躍到場加油。

運動局指出，「永信杯全國排球錦標賽」由市府與永信李天德醫藥福利基金會共同主辦，近年均吸引超過300支隊伍報名響應，除有效推進排球運動，促進城市交流，歷年台中在地隊伍均創下好成績，包括東山高中、豐原高商、雙十國中、潭秀國中、大雅國中、大雅國小、靜宜大學、東山好樂晴、台中市南海茶道、艾士珀烘焙坊、台中市(公家機關組)、長力男子排球隊等都曾在永信杯奪冠。

運動局表示，台中排球運動風氣興盛，競賽成績優秀，去年全國運動會室內排球賽，台中獲得男子組第2、女子組第3佳績；豐原高商男排今年在高中排球甲級聯賽創造7連霸、東山高中女排也拿下季軍。

永信杯從國小組至長青組共有15組別，今年以「勢不可擋」為標語，現場除精彩刺激的賽事，也設有攤位活動，歡迎所有愛好排球運動的朋友到場觀賽。

(中時 )