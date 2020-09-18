監察院上午公布最新一期廉政專刊，去年在高鐵遺失300萬的民進黨立委陳明文霸氣更正申報9200多萬元的債務，與今年5月公布的申報資料 ，整整相差6618萬元。

陳明文在監察院5月13日公布的第161期廉政專刊中，與太太廖素惠共申報存款4383萬904元，當時因為比起前年度申報金額激增2881萬餘元，還引發話題。陳明文上次還申報了2615萬4849元購置不動產的債務。

陳明文與太太的財產申報，還包括有價證券2333萬2692元，其中陳明文僅有價值24萬6260員的國際中橡股票，其餘都是太太投資，另廖素惠的事業投資高達7560萬元。

在不動產部分，兩人共有土地54筆，其中6筆登記所有權人為陳明文名下，48筆屬廖素惠。此外，陳明文收藏價值50萬元的朱銘雕刻。

時隔4個月，陳明文在今天的廉政專刊中，一口氣更正申報了9筆債務，債務總金額達到9233萬4849元，比起上次申報，足足多了6618萬元，這些債務的種類都是私人債務，主要是因投資產生，其中一筆300萬元，則是用來修繕服務處。

陳明文的債務，是在今年5月提出更正，共分3次提出更正申報，分別在14日、18日、19日。

(中時 )