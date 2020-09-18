美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）昨率團訪台，這是美國國務院自1979年以來，訪台最高層級官員。柯拉克也引起陸網友不滿，認為美國這樣挑釁，不就是逼大陸出手？

柯拉克這趟台灣行，相比之前8月到訪的美國衛生部長阿札爾，卻是異常低調，行程幾乎不公開。與外交部長吳釗燮會面安排台北賓館，與總統蔡英文會面則安排在總統官邸。對此，一位不具名前外交官認為，柯拉克見總統、外長不在總統府與外交部，顯見台美雙方並不想過度刺激北京，顯然蔡英文也用心拿捏。

不過就算台美雙方不想過度刺激北京，但陸網友已在《天涯論壇》炸鍋表示，「逼大陸出手統一，不統就是自打耳光」、「民進黨真是在賣台，為了自己的安全，不斷給美交保護費，哪管哇哇（灣灣）死活，1450也是只是小老百姓而已，逃不掉吃美豬」、「島上要連署反對美豬，是過來給灣灌美豬的」、「期待雙航母繞台」。

還有陸網友表示，「大陸反對聲音一定要發出來的，不過從另外一個角度看，美國這是在掏空台灣，台灣人迎接這麼大的美國官，不掏幾千億美元，都不算是一條合格的走狗。這點上看，美國是在促進中國統一」。

(中時新聞網)