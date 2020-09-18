共機再擾西南空域接近領空 空軍：台海空域皆有全盤掌握 11:192020/09/18 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍日前公布共軍2架運8機照片。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）昨天抵台，今天一早又傳出中共戰機侵擾我西南空域，甚至接近我領空。空軍司令部表示，對於台海空域情勢皆有全盤掌握，皆配合聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況都會有妥適的應處。 根據民間軍事迷紀錄，共機在今晨陸續出現在台灣西南空域、西部空域、北部空域以及西北空域。另根據航空軌跡及廣播記錄，國軍從7點16分起的一個小時內16次發出廣播驅離資訊，廣播內容甚至出現「接近領空」的字眼，而非慣用的空域或防空識別區。 (中時 ) #空域 #廣播 #西南 #台海 #柯拉克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 仿日防衛省 官網揭露共機動態 04:102020/09/18 政治要聞 國民黨智庫：陸馬上動武機率不高 可能等美國無暇之際動手 12:092020/09/17 政治 國防部主動揭露共機動態 學者疑嚇阻效果 14:512020/09/17 政治 大陸攻台恐「奇襲」 軍事專家：最高境界像交響樂 14:052020/09/17 政治 美空軍證實6代戰機演示機已進入試飛階段 18:542020/09/17 軍事 環時社評：大陸海軍再強大也撐不住華盛頓霸權野心 10:242020/09/18 兩岸 2020帶走小鬼「衰事未結束」命理師預言：10月恐有名人蒙難 10:552020/09/17 娛樂 美高官來訪前 共機昨又來了 國防部首度比照日本防衛省公布動態 07:582020/09/17 政治 共軍頻擾台 蘇貞昌：會讓世界知道誰才是麻煩製造者 17:462020/09/17 政治 美高官訪台首日 解放軍機一早又來了 國軍廣播16次驅離 10:012020/09/18 政治 政治熱門新聞 不是東沙島 退役海軍少將：對岸若打來會先拿這3個地方 - 政治 將遭韓粉罷免成功市議員有多少？鄉民一面倒給出「絕對數字」 - 政治 造反？黃捷怒揭高雄「怪獸水溝蓋」 陳其邁下令了 - 政治 台海開戰美軍救不救？軍事專家曝機率：大陸在等一個機會 - 政治 兩岸靈魂擺渡人開第一槍 表態「不支持江啟臣連任」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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