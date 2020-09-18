美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）昨天抵台，今天一早又傳出中共戰機侵擾我西南空域，甚至接近我領空。空軍司令部表示，對於台海空域情勢皆有全盤掌握，皆配合聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況都會有妥適的應處。

根據民間軍事迷紀錄，共機在今晨陸續出現在台灣西南空域、西部空域、北部空域以及西北空域。另根據航空軌跡及廣播記錄，國軍從7點16分起的一個小時內16次發出廣播驅離資訊，廣播內容甚至出現「接近領空」的字眼，而非慣用的空域或防空識別區。

(中時 )