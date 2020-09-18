921地震即將屆滿21周年。根據內政部不動產資訊平台109年第二季統計，全台房屋稅籍住宅約881萬件，全台住宅平均屋齡為31年，且屋齡20年以上的住宅，佔總稅籍住宅76.5％％，顯示全台還有許多921地震前的老舊建築存在。

有鑑於此，多家上市櫃建商台中新案主打耐震宅，包括海線區「遠雄之星8」、東區「坤悅高飛」、北區「皇普莊園」等個案，提高居家安全保障，深獲購屋族青睞。

其中，遠雄建設（5522）在海線指標造鎮案「遠雄之星8」，就提出「5年防水保固、5年地壁磚保固、25年結構體保固」的安心保障，在首購市場上實屬少見，全案規劃25-50坪產品，每坪開價16萬元。

此外，坤悅開發（5206）東區新案「坤悅高飛」，基地緊鄰十甲新光市場與旱溪樂業商圈，規劃37-41坪、純3房產品，結構採用國家地震工程研究中心驗證的耐震翼牆，加以雙層牆筋、隔戶牆厚度皆達15CM以上，也成立客服部門，辦理年度居家健檢、線上工程進度查詢等，即時提供住戶協助與處理。

今年首度進軍中部市場的皇普建設（2528），以危老改建的方式，將北區創校60年的光華高工原址打造近千戶的大型造鎮案「皇普莊園」，規劃8棟地上24層、地下4層，全案採用Alfa safe專利耐震系統工法，每坪開價28-30萬元，目前已銷售七成。

(工商 )