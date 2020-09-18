原總統府發言人丁允恭被爆在高雄市長新聞局長任內，與女記者在辦公室發生性關係還讓她多次墮胎的醜聞，媒體披露時任高雄市長陳菊曾收到女方的陳情信，雖然陳菊辦公室否認，但國民黨文傳會副主委鍾沛君表示，如果陳菊沒收到，怎麼丁允恭在信給出沒多久就找上女方恐嚇？因此陳菊應出面講清楚有沒有收到陳情信，監察院更應徹底調查此案。

丁允恭被揭露曾同時周旋在四名女性之間，其中一位女記者在為他墮胎三次之後，終於決定離開他並另交新男友，但日前她指控，丁允恭卻仍持續騷擾她，讓她不勝其擾，只好與新男友寫陳情信向當時丁允恭的長官陳菊求助，但陳菊辦公室否認有收到陳情信。

國民黨文傳會於今天召開記者會探討陳菊有無收到陳情信，鍾沛君表示，此事並非私領域，是新聞局長於上班時間在辦公室的行為，所以監察院應予介入。而經過她查證，陳情信送出後沒多久，丁允恭就找上女方，還語帶威脅地說你是不是要叫你男朋友搞我，如果要這樣就法院見。丁允恭怎麼知道有人檢舉？是否陳菊當時已對丁有所責難？

鍾沛君說，她也查證，信經過兩位民進黨大老後交到陳菊手裡，兩位大老都不認識丁允恭，如果信沒交到陳菊手裡，丁允恭怎麼會知道陳情信？可見信有交到陳菊手中，隨後丁允恭被責備，才會找上女方，丁允恭應出面說明，是否陳菊曾把信拿到他面前，要他好好改進？

國民黨文傳會主委王育敏也說，媒體已披露當事人透過張俊宏將陳情信交給陳菊，陳菊不管從當時作為丁允恭長官的身分，或者如今身為監察院長兼國家人權委員會主委，都應針對此事出面說明。此外丁允恭是民進黨黨員，還當過黨職，民進黨為什麼不調查或動用黨紀將他停權？而民進黨婦女部向來標榜捍衛女性權益，為什麼不譴責丁允恭？

文傳會副主委黃子哲則指出，這次醜聞陳菊是否會吃案讓人擔心，她被提名為監察院長後，國民黨就質疑，她在高雄市長任內市府成員被監察院糾正32案、彈劾3案。2008年12月陳菊的市府文化局局長史哲被周刊拍到與記者互動親密，在車上接吻還載回官舍，當時外界也質疑陳菊是否吃案。此外罷韓期間，陳菊的前市府行政暨國際處長陳瓊華批評韓國瑜是政治渣男，結果如今完全不批評丁允恭，「難道只准丁丁放蕩，不准國瑜選舉？袒護渣男的行為，才更渣！」。

(中時 )