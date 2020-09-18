大陸《北京日報》用戶端18日報導，在今天上午舉行的全球科學與生命健康論壇上，科技部部長王志剛透露，目前已有11款新冠疫苗進入臨床試驗階段，其中4款進入3期臨床試驗。

王志剛表示，此次新冠肺炎疫情是百年來全球發生的最嚴重的傳染病大流行。疫情給世界各國人民生命安全帶來威脅，對全球公共衛生安全帶來新的嚴峻挑戰。

王志剛說，面對突如其來的疫情，中國政府迅速行動，組織動員醫療、科技等各方面力量付出巨大努力，取得抗擊疫情的重大戰略成果。中國科技界和科研人員全力投入疫情防控科研攻關，為盡快認識、應對和控制疫情提供了重要的科技支撐，也為全球抗疫作出了重要的貢獻。

據指出，中國建立了多部門協同、跨部門協作的統籌協調機制，動員高校、科研院所和企業的精幹科研力量，堅持科研攻關和臨床救治有機結合，聚焦藥物篩選、疫苗研發、檢測技術等5個重點方向，迅速篩選評價了一批有效治療藥物和治療方法，形成適合不同階段患者的治療方法。

據報導，同時，在短時間內完成了核酸檢測、抗體檢測試劑和配套設備研發，滿足不同應用場景的檢測需求，並行推進滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗、核酸疫苗、減毒流感疫苗等5條技術路線研發。目前已有11款新冠疫苗進入臨床試驗階段，其中4款進入3期臨床試驗。

王志剛稱，在應對新冠肺炎疫情過程中，中國始終把國際科技合作放在重要位置，本著公開、透明、負責的態度，積極履行國際義務。第一時間分離界定出病毒毒株，並向世界衛生組織共用了病毒全基因組序列，為全球科學家開展藥物醫療診斷研究提供了重要基礎；定期與世界衛生組織及時、主動通報疫情資訊，進行科學研判，搭建防控新冠肺炎科研成果共用交流平台；建立發布新型冠狀病毒資訊共用資料平台，為100多個國家使用者提供服務。

王志剛表示，當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，尚未得到全面控制，隨著今年秋冬季的到來，疫情還有出現反彈的可能，防控形勢依然嚴峻。中國科技界將繼續堅持科研攻關和疫情防控相結合，產學研用相結合，完善公共衛生科研攻關體系，以更加務實高效的舉措開展國際科技合作，與世界各國科技界同行一起分享科研成果和抗疫經驗。

(中時 )