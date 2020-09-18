政府宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬及30月齡以上美牛進口，成為立院此次開議後朝野攻防重點，立法院新會期今(18日)早開議，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列今席報告美豬、美牛進口議題並備詢。此次議會也引發各界關注，對此，前高雄市新聞局長王淺秋在臉書也曝光看法了。

王淺秋在臉書寫下，「今天小週末，個人對立法院的報告『沒有期待』，還是來讀本好書吧」，並附上一個笑臉的符號。她也進一步說，昨天邀請趙建民教授上節目才聊到美國對台軍售，花了八千億繳保護費，如果台海戰事爆發美國可不一定出手相助，因為「美國利益優先」，而貿易開放更是如此，台灣買單瘦肉精美豬，美方並沒有要對等開放或協助台灣加入區域貿易組織。

王淺秋直言，昨(17日)深夜勞保局突然發新聞稿宣布終止勞改，何時重啟沒有時間表。勞健保都面臨快破產窘境，財政困難，卻得硬擠預算作軍備競賽。身為台灣民眾，您作何感想呢？

貼文曝光後，網友則說，「請為中華民國全民健康而戰」、「淺秋美女：辛苦了」、「風聲雨聲讀書聲，千秋萬事讀書好」。

(中時新聞網)