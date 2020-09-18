金山區公所小編陳嘉緯8月在家中浴室猝死，新北市府日前組成11人專案審查小組，據陳男生前工作情形、救護及就醫等資料，認定陳嘉緯因公死亡，且死前一小時都還在討論工作事宜，將接續辦理相關撫慰事宜；新北市長侯友宜18日被問及此事表示，尊重委員會決議，至於家屬質疑過勞，侯強調，委員會就這部分充分了解。

據調查，陳嘉緯擔任金山區公所新聞聯絡人兼媒體小組長，約有3年工作經歷，8月4日晚間7時許，他在工作結束後回家洗澡，不料進入浴室半個多小時沒出來，敲門也沒回應，家人察覺有異，破門而入，赫然發現他倒臥在地，且失去呼吸心跳，送醫搶救不治。

新北市府調查，陳男對市府貢獻很大，工作認真，甚至死亡前1個小時都還在討論工作事項，會議中6位醫師一致認定是因公死亡，「他不只是完成長官交付的任務，還會反覆把每件事做到最好，工作態度令人敬佩」。

(中時 )