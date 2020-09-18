洋基單局轟出5支全壘打，以10比7打敗藍鳥。（New York Yankees臉書）

紐約洋基18日繼續暴打藍鳥，這一場更寫下隊史首次「單局5轟」，4局下賈登納(Brett Gardner)、勒瑪修(DJ LeMahieu)、渥特(Luke Voit)連續開轟，停頓一棒之後，史坦頓(Giancarlo Stanton)、托瑞斯(Gleyber Torres)又再補兩轟，單局灌進7分，比數一度來到9比2，終場洋基10-7獲勝。

基鳥3連戰是決定美聯東區老二的關鍵系列賽，洋基以20-6、13-2、10-7連續大爆發，海灌43分，3戰總計19轟更是刷新大聯盟紀錄。洋基這一波殺得美聯人人害怕，渥特說：「幾周前我不認為有人會畏懼我們，現在我們變回美東轟炸機了，我不認為有人會想在季後賽碰上我們。」渥特以20轟獨居聯盟全壘打王。

藍鳥右投安德森(Chase Anderson)獨自吞下5轟與敗投。洋基田中將大主投7局也挨兩轟，但在大量炮火掩護下第3勝入袋，捕手桑契斯(Gary Sanchez)7局下幫他追加1發陽春炮。藍鳥9局上猛攻4分打出反撲氣勢，洋基叫上終結者查普曼(Aroldis Chapman)連K兩人守住勝果。

洋基接下來都沒有休息日，必須一口氣挑戰紅襪客場3連戰、藍鳥客場4連戰、馬林魚3連戰。依目前的戰績估計，即使洋基或藍鳥落居美東第3，也能與印地安人一起持美聯外卡晉級季後賽。

(中時新聞網)