成霖(9934)7、8月營收皆成長，第3季營收及獲利表現皆可望較第2季來的好，第4季在美國新屋銷售數據轉佳訂單逐漸回溫，法人看好第4季成績將會較第3季更好，不過，2020年因中國大陸麗舍出售，將使得中國大陸地區營收大幅減少，加上今年初疫情影響歐洲地區出貨量，成霖2020年營運將較2019年微幅減少。展望2021年，北美地區在美國新屋開工維持高檔水準，加上歐洲地區PJH市占率提升帶動下，成霖2021年整體營運將恢復成長動能。

成霖生產基地位於山東美林、深圳成霖與墨西哥廠，其中山東美林主要以陶瓷件為主，年產能300萬套；深圳成霖主要以五金件為主；墨西哥廠以陶瓷件為主，年產能100萬套。成霖北美地區主要有自有品牌Gerber、Danze by Gerber與代工為主。2020年在疫情衝擊北美地區消費市場，成霖將著重旗下品牌資源整合，如Gerber主要以陶瓷產品為主，Danze by Gerber將以五金產品為主，有利助品牌結構調整，法人預期成霖2020年北美地區營收將維持成長，年增約7%左右。

成霖歐洲地區業務主要以歐洲PJH與代工業務為主。PJH主打英國中高價位產品，主要以物流與售後服務為主。PJH營運調整已告一段落營運持穩，但2020營運仍將受到封城影響，另外代工業務受到大陸產能不順影響，法人預期，成霖2020年歐洲營收將微幅衰退。

(時報資訊)