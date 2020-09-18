台股震盪中回穩，臨近上午十點成功翻紅，曾重抱12900點關卡，塑膠股手握兵符揮大旗，受惠PVC大缺貨，台塑(1301)產能被搶光，營運吃定心丸，周五早盤人氣爆棚，股價高漲，帶動四寶中的南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)齊力發功，以及台苯(1310)、聯成(1313)、三芳(1307)、中石化(1314)、大洋(1321)、炎洲(4306)等個股紛紛敲邊鼓，加上再生-KY(1337)、勝悅-KY(1340)雙雙漲停，激勵類股指數上漲2%以上，成為多方匯集地，位居上市類股漲幅表現之霸，重回所有短均之上。

因颶風襲擊美國石化原料重鎮，建材用料聚氯乙烯(PVC)供給受阻導致大缺貨，加上大陸需求強勁、需求旺季增溫，PVC飆漲風暴擴及到亞洲。遠東區五大泛用樹脂現貨行情漲勢凌厲，其中，EVA、PVC每噸價格強勢彈升115美元、70美元；PE也續揚10-30美元，相關個股營運進補、看俏。不過，ABS、PP因漲幅、利差已多，下游追高買盤縮手，最新報價聯袂反轉下挫30美元、10美元，至於先前漲幅落後的PS補漲20美元。

台塑10月報價漲幅逾15%，下游客戶紛紛搶料，10月產能已被預訂一掃而空，營運嗑下定心丸。外資周四雖然轉賣超逾千張、止步連3日買超，但人氣仍不退散，周五不到十點半即爆出1.6萬張量能，股價躍上80元大關，觸及82.3元之7月13日以來的兩個月高價，漲幅超過4%。

廠商表示，美石化供給受阻，催化石化上游原料乙烯及下游PVC、PE行情蠢動。遠東區乙烯報價攀揚40美元，一舉突破800美元關卡、每噸810美元；丙烯也上漲10美元，每噸報價865美元。台塑化收益動能進補，亞系外資周四也針對台塑化出具最新研究報告指出，台塑化烯烴事業將一路好到年底，煉油事業到2021年將會有回溫契機，維持目標價在83元、評等持有。周五同樣買方擁簇，摸及85.3元，漲幅維持在近2%附近。

再生-KY、勝悅-KY高鎖漲停，分別以7.4、13元，雙雙寫下波段新高價。10月PVC外銷價挑戰1千美元，相關個股Q4營運表現可期，三芳、中石化、台化也齊上漲逾2%。台達化(1309)則漲多回檔，昨日攻上短波高價後，早盤回落下滑近3%。

(時報資訊)