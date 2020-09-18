連鎖餐飲集團六角（2732）受惠東南亞及中國大陸營運穩健復甦，2020年8月合併營收回升至近1年高點、改寫歷史第3高。投顧法人認為，六角受惠外送平台服務擴張，帶動東南亞及中國大陸2大市場穩健復甦，看好下半年營運可望持續回升，可望帶動股價表現。

六角股價6月中觸及172.5元波段高點後震盪拉回，8月20日下探115元、創近5個月波段低點，近期於130～137元區間盤整。今（17）日股價開低後欲振乏力、盤中下跌逾1％，表現仍偏弱。不過，三大法人近期偏多操作，本周迄今合計買超133張。

六角受新冠肺炎疫情延燒全球，影響主力茶飲品牌「日出茶太」各地門市營運衝擊，2020年上半年合併營收17.06億元、年減26.61％，仍創同期第3高。但歸屬母公司稅後淨利0.22億元、年減87.03％，為近9年同期低點，每股盈餘（EPS）0.55元。

不過，六角集團合併營收自5月起逐步回升，8月自結合併營收4.46億元，月增5.58％、年減2.29％，站上近1年高點、創歷史第3高。累計前8月合併營收25.76億元，雖年減20.87％、仍創同期次高，衰退幅度較前7月23.9％持續收斂。

六角16日參加櫃買中心及凱基證券舉辦的海外法人說明會指出，雖受疫情影響而放緩全球展店腳步，但「日出茶太」上半年仍新展50家新店，其中80％位於印尼，印尼當地店數年增率維持35％高成長，與去年同期36％相當。

投顧法人認為，六角營收自5月起逐月回升，主要受惠外送平台服務持續擴張，協助六角重振東南亞及中國大陸2大主力地區營運穩健復甦，兩者去年分別貢獻六角35％、25％營收。公司預期，若疫情逐漸受控，公司營收可望在下半年至明年進一步改善。

六角認為，由於「日出茶太」已建立全球銷售版圖、建立消費者品牌認同，預期飲品業務成長潛力及獲利率展望將優於餐食業務。公司對未來展望維持樂觀看法，計畫逐步恢復「日出茶太」的海外擴張，目標未來3～5年的營收年複合成長率（CAGR）達20～25％。

投顧法人預期，受惠餐飲外送平台擴張快速，可望帶動六角營運持續復甦，市場預期六角下半年合併營收年減24％、僅較上半年小幅收斂，但獲利年減幅可望收斂至35％，較上半年的年減87％大幅收斂，且實際表現有機會優於預期。

(時報資訊)