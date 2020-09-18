反應成本，國內沙拉油近日欲漲；業者表示，由於芝加哥大豆期價連翻漲，並突破兩年高點，帶動黃豆油期價齊漲，另外，BASIS船運價持續飆高，致重置成本高，加上國內進入傳統旺季，需求可望暢旺，進一步支撐國內沙拉油價格。

據了解，美國農業部(USDA)周四公佈，民間出口報告向中國出口銷售26.4萬噸美國大豆，向未知目的地出口銷售36.05萬噸美國大豆，此外，美國農業部公佈的出口銷售報告顯示，9月10日止當周，美國2020/2021年度大豆出口銷售淨增245.71萬噸，市場預估為增加150 -280萬噸，其中，對中國大陸出口銷售淨增148.71萬噸；因此在中國持續的需求推動下，大豆期價領頭走高。

國內沙拉油出廠價每桶18公升近日微調10元，商業用白絞油目前報1750元。截至周四芝加哥11月大豆漲17.25美分，報1028.5美分，10月黃豆油跌0.03美分，報34.91美分，10月黃豆粉漲9.6美元，報330.40美元。(商品行情網)

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