供應量增，周四大連鐵礦石價觸及6周低點；因中國港口壅塞問題得到改善，加上鋼鐵需求不如市場預期，致國際鐵礦石價格連跌3日；分析師表示，上周中國鐵礦石庫存達到4月以來最高水平，隨著港口壅塞緩解，以及巴西與澳洲鐵礦石出貨量增加，可能使庫存繼續上升。

另外上周鋼鐵數據及8月發布的房地產數據顯示，中國鋼鐵需求未能達到市場預期，而引發投資者拋售鐵礦石，且巴西礦商淡水河谷(Vale)期望將年產能從目前的3.18億噸擴大至4.5億噸，皆可能對未來鐵礦石價格造成壓力。

周四(16日) 62%國際鐵礦石價約跌1.8%；65%國際鐵礦石價約跌1.6%；58%國際鐵礦石價約跌1.6%。

大連期交所1月鐵礦石期貨下跌3.4％，至每噸784.50元人民幣（115.90美元），為8月3日以來6周最低水平，焦煤下跌0.8％，焦炭下跌1.5％；上海期交所螺紋鋼下跌0.6％，熱軋卷下跌1.1％，至7月31日以來的最低點，不銹鋼下跌1.5％。(商品行情網)

(時報資訊)