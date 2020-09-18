隨著火箭提前在西區準決賽淘汰出局，不少球員自然成為其他球隊打算挖角的對象，根據《NBC Sports》記者哈伯史卓18日爆料，勇士已經看上艾瑞克戈登、柯文頓兩名火箭主將，期望藉此補強板凳戰力，畢竟勇士擁有不少交易籌碼！

29歲的柯文頓，雖屬未經選秀進入NBA球員，卻在火箭逐漸展現全能身手，更站穩先發地位，場均11.6分、8.0籃板與2.2火鍋，他跟火箭還剩兩年合約，至於3年前拿過年度第六人的艾瑞克戈登，跟火箭還有4年7500萬美元的合約。

畢竟勇士靠著本季努力擺爛，總算換來抽到今年選秀榜眼籤的結果，他們不僅可以利用榜眼籤達成交易，更有去年把伊戈達拉送去灰熊，換來的1720萬美元交易特例，加上一堆還在成長的年輕球員，勇士想跟火箭達成交易的難度並不高。

目前勇士「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生都已準備好下個球季滿血復活，搭配卓雷蒙格林、威金斯兩大主力，先發陣容已經相當豪華，假如能夠補進艾瑞克戈登與柯文頓兩名替補好手，整體陣容更加完整，問題是勇士願意付出多少籌碼呢？

(中時 )