監察院長陳菊在卸下總統府祕書長後進行卸職申報，根據最新一期廉政專刊指出，陳菊的存款有1400多萬，另陳菊於去年初購買高雄市房地產，向銀行貸款近千萬，這半年來，陳菊未償還任何房貸債務。

監察院今天公布第166期廉政專刊，新任監察院長陳菊於今年5月20日卸職申報，距離上次申報僅過了半年，陳菊共有2筆位於宜蘭縣的土地；存款從1304萬餘元增加至1400萬3747元，半年來多了95萬餘元；台銀受託信託財產專戶為4萬2887元；1張外幣利率變動型終身壽險保單。

債務方面，陳菊在2018年底向全國農業金庫貸款977萬8637元，購買1筆位於高雄市苓雅區的不動產，這棟房屋在去年1月7日正式轉入陳菊名下，不過陳菊至今尚未償還這筆債務。

另外，前副總統陳建仁與太太羅鳳蘋的卸職申報顯示，有2筆土地、5筆建物，都位於台北市中正區；存款431萬9987元；有價證券1762萬796元；保單7張；房屋貸款積欠的債務為73萬6915元。另外，信託2筆土地、1筆建物，都位於台北市大安區。

(中時 )