大陸國防部新聞發言人任國強18日上午表示，18日開始，解放軍東部戰區在台海附近進行實戰化演練。

環球時報報導，關於近日台美互動頻繁，美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）17日訪台一事，解放軍將採取何種因應措施？對此，任國強在記者會中回應，此次演習是針對目前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

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