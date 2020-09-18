陸國防部宣布：18日起在台海附近演習 11:202020/09/18 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國防部新聞發言人任國強18日上午表示，18日開始，解放軍東部戰區在台海附近進行實戰化演練。 環球時報報導，關於近日台美互動頻繁，美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）17日訪台一事，解放軍將採取何種因應措施？對此，任國強在記者會中回應，此次演習是針對目前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。 (工商 ) #互動 #台海 #演習 #任國強 #陸國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美次卿到訪 陸媒嗆給台埋禍 04:102020/09/18 話題觀察 王毅暗批美 試圖製造新冷戰 04:102020/09/18 話題觀察 解放軍宣佈 今天開始東部戰區在台海實戰演練 10:402020/09/18 兩岸 ADIZ非領空 專家籲勿進退失據 04:102020/09/18 政治要聞 索尼PS5、5 ii 即將開賣 04:102020/09/18 產業．科技 《產業》創新技術博覽會24日登場 1200項新技奪目 09:092020/09/18 財經 走味的海峽論壇 04:102020/09/18 時論廣場 仿日防衛省 官網揭露共機動態 04:102020/09/18 政治要聞 陸東部戰區軍演 對台滲透作戰 04:102020/09/18 政治要聞 柯拉克訪台 大陸東海軍演 04:102020/09/18 財經要聞 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 即時 1張賺20萬慘剩4萬 專家戳中藏壽司致命傷 - 即時 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台股殺不下來 背後有大咖撐腰 一出手2千億 - 即時 台股天王爆大災難 專家：2大關鍵點殺破就慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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