台美經濟與商業對話前期對話今（18）日上午9時在萬豪酒店舉行，我方由行政院副院長沈榮津率領經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、財政部長蘇建榮、貿協董事長黃志芳等人與美國國務院次卿柯拉克訪問團「官方對官方」對談，雙方就供應鏈重組、科技合作、投資審查、基礎建設、能源等經濟議題交換意見。

這次可視為是台美經濟與商業對話的「會前會」，萬豪酒店是柯拉克訪問團下榻的酒店，保安措施相當嚴密，我方全數財經部會的官員均參與。另外，美方午間則宴請台美重要供應鏈業者，主要為半導體、網通、科技業，以及工商團體代表。

上午純為台美「官方對官方」對話，雙方主要就科技在內的產業供應鏈合作，以及投資審查修法方向進行交流。此外，台美經濟與商業對話仍將召開，雙方也會針對後續對話的形式與日期交換意見，據了解，希望在年底前召開。

在供應鏈合作方面，目前台美就重要供美供應鏈如半導體、網通及其他科技業、關鍵材料等如何確保「安全」，在資安及國安等方面不受威脅，已有部分規劃進行中；本次將進一步確認方向。

至於投資審查，則延續過去透明及簡化行政程序流程，但對在開放之餘如何確保國安進一步交流。

另外，美方午間則宴請台美重要供應鏈業者，主要為半導體、網通、科技業，以及工商團體代表。據了解，該名單為AIT接洽挑選，主要為重要台美合作供應鏈業者，為保護業者名單不公開，但主為重要台灣供美廠商參與之列。而台灣重要工商團體代表，也在邀請之列。

(工商 )