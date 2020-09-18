黃鴻升（小鬼）16日在北投住家猝逝，噩耗震驚演藝圈，小鬼的父親這2天忙於討論兒子後事，據悉《綜藝玩很大》工作團隊也會幫忙治喪事宜，目前小鬼遺體仍存放於二殯，預計今（1８日）解剖查明死因，所屬滾石唱片昨晚間公布靈堂弔唁時間，將從本週六開始連續3天，上午10點到下午6點在龍巖民權會館開放親友弔唁，懇辭奠儀與花籃，之後也將規劃音樂追思會；據了解，家屬今將到龍巖佈置靈堂，一早已有大批媒體在靈堂外守侯，工作人員上午10點半左右陸續將器材搬進場館內。
(中時 )
黃鴻升（小鬼）16日在北投住家猝逝，噩耗震驚演藝圈，小鬼的父親這2天忙於討論兒子後事，據悉《綜藝玩很大》工作團隊也會幫忙治喪事宜，目前小鬼遺體仍存放於二殯，預計今（1８日）解剖查明死因，所屬滾石唱片昨晚間公布靈堂弔唁時間，將從本週六開始連續3天，上午10點到下午6點在龍巖民權會館開放親友弔唁，懇辭奠儀與花籃，之後也將規劃音樂追思會；據了解，家屬今將到龍巖佈置靈堂，一早已有大批媒體在靈堂外守侯，工作人員上午10點半左右陸續將器材搬進場館內。
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