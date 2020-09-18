國民黨反對政府開放含有萊克多巴胺的美豬進口，日前發起反萊豬公投連署，對此，民眾黨團總召賴香伶今表示，民眾黨團反萊豬的態度明確，不管是公投或各種形式，應該讓國人知道相關把關機制是否完備，其他政黨若有反萊豬提案，都有合作的空間。時代力量黨團總召邱顯智則說，我們有自己的想法跟步驟，希望針對爭議部分處理，每個黨團步驟當然尊重。

民眾黨團提出萊豬美牛議題提出4大主張，基於糧食安全與國民健康，在國內外各項科學証據仍具高度爭議、國內檢測機制未有強化的情況下，政府不應貿然開放進口；要求行政院將各種食安管理納入法規，交由立院審查；要求立院審查期間舉辦公聽會與地方座談會，讓民眾了解參與討論；最後黨團將推動修法，保高敏感族群與機構（高中以下各級學校、坐月子中心、安養中心等）不得使用萊豬和美牛。

時力黨團則主張，行政命令預告期應該要60天，將提出相應修法規範，讓重大爭議的議題要有充分的時間進行預告。同時也呼籲政府應透過公聽會、說明會和國人溝通；此外，時力要求含萊克多巴胺的肉品，政府應該明確標示，讓消費者可以清楚辨識。

對於國民黨推動的反萊豬公投連署，邱顯智說，我們有自己的想法跟步驟，第一步是讓機關說明，因為過去政府沒派員說明政策，希望能說明清楚向國人釋疑，至於其他黨團作法尊重。

(中時 )