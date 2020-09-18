桃園市長鄭文燦日前鬆口「想過要選總統」，引發討論，台南市長黃偉哲今早被問到「有沒有想過選總統？」神回「早餐都還沒吃，怎會想到宵夜」。

黃偉哲說，自己這一任市長都還沒有做滿，他還要拚下一屆市長，現在問這個問題對他來說太早了，強調目前首要工作是將台南市的市政做好，讓民眾過得更好才是最重要的。

(中時 )