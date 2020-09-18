有沒有想選總統？ 黃偉哲：早餐還沒吃怎會想到宵夜 11:302020/09/18 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲（左三）幽默回應選總統話題。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦日前鬆口「想過要選總統」，引發討論，台南市長黃偉哲今早被問到「有沒有想過選總統？」神回「早餐都還沒吃，怎會想到宵夜」。 黃偉哲說，自己這一任市長都還沒有做滿，他還要拚下一屆市長，現在問這個問題對他來說太早了，強調目前首要工作是將台南市的市政做好，讓民眾過得更好才是最重要的。 (中時 ) #鄭文燦 #選總統 #黃偉哲 #宵夜 #早餐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國務院次卿柯拉克抵台 為參與前總統李登輝追思禮拜 台美高層經貿對話落空 04:102020/09/18 政治要聞 我盼與美商討新南向 尋找商機 04:102020/09/18 政治要聞 柯拉克來台無經濟對話 游淑慧曝三原因籲綠營別騙 10:142020/09/18 政治 黃子佼憾小鬼才華沒被看見 04:102020/09/18 娛樂新聞 說好的經濟對話突取消 游淑慧分析3原因：美國可能想要更多 07:342020/09/18 政治 周玉蔻追問下一步 林智堅：江湖兒女身不由己 09:182020/09/18 政治 美駐聯大使 允助台灣參與聯合國 04:102020/09/18 政治要聞 避免挑釁北京 美訪團刻意低調 04:102020/09/18 政治要聞 不滿開放美豬 婦嗆陳時中混蛋 04:102020/09/18 生活新聞 鄭文燦接班人是誰？林智堅手寫答案是他 10:392020/09/18 政治 政治熱門新聞 不是東沙島 退役海軍少將：對岸若打來會先拿這3個地方 - 政治 將遭韓粉罷免成功市議員有多少？鄉民一面倒給出「絕對數字」 - 政治 造反？黃捷怒揭高雄「怪獸水溝蓋」 陳其邁下令了 - 政治 台海開戰美軍救不救？軍事專家曝機率：大陸在等一個機會 - 政治 兩岸靈魂擺渡人開第一槍 表態「不支持江啟臣連任」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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