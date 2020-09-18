位於美國華盛頓市中心航太博物館和教育部旁邊的艾森豪紀念堂（Eisenhower Memorial) 今天落成，駐美代表蕭美琴在刻有 「Republic of China’s (Taiwan) 」的牆面合影留念，宣告台灣民眾來到華府將有的新打卡點。

蕭美琴說，對美國人來說，艾森豪的歷史成就最著名的是率領盟軍於諾曼第登陸的戰役；但對台灣人來說，艾森豪總統跟我們國家的命運轉折更密不可分。艾森豪跟台灣歷史有著緊密的淵源：他任內簽署「中美共同防禦條約」，國會通過「福爾摩沙決議文」，成為風雨飄搖年代台灣海峽安定的基礎，讓台灣免於共產黨的侵犯佔領。此外，艾森豪更是目前唯一任內到訪台灣的美國總統 （1960年）。

蕭美琴指出，基於這緊密的歷史淵源，我國政府在2015年捐款支持艾森豪紀念堂的建設，也成為華府台美歷史的象徵地標。等疫情過後，來到華府旅遊等台灣鄉親多了一個對台灣安全如此具意義的歷史景點！

2015年，前駐美代表沈呂巡致函給艾森豪紀念堂委員會的主席、堪蕯斯州選出的參議員羅伯茲，承諾中華民國將捐贈100萬美金協助美國前總統艾森豪紀念堂的興建，台灣成為第一個大手筆捐款的外國政府，受到美國主流媒體的廣泛報導。

(中時 )