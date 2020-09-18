總統蔡英文日前突襲式公布將開放含萊克多巴胺的豬隻進口，引發外界議論紛紛，因而提出100億元的養豬產業基金，希望輔導豬農升級，今天中央畜產會與各地養豬協會開會討論100億基金如何使用，出席的農委會副主委黃金城表示，將透過種種方式把豬價維持在每公斤70元至80元之間。

中央畜產會今天邀集各地養豬協會討論養豬基金如何使用。

黃金城表示，預計年底向行政院提出特別預算，在未來4至5年內編列100億元預算。今天與豬農座談主要要來確認基金的使用內容，如其中的穩定豬價的價位希望維持在每公斤70元至80元之間，並透過外銷豬隻、控制台糖的豬隻進出量、淘汰老母豬等方式維持，「不會採用收購的方式」。

至於是否未來都會是高豬價的時代？黃金城說，不會讓豬價衝至每公斤80元以上，他舉例，如端午節、中元節等豬隻需求量較大的期間會降低外銷量，讓國內豬價維持在合理範圍。

(中時 )