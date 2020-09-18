紅襪今日對上馬林魚，林子偉雖沒先發，不過比賽後段替補上場、守左外野，可惜的是2打數壘上有人時都遭到三振。紅襪在6、7兩局攻下分數，狄弗斯(Rafael Devers)敲出關鍵3分炮，加上先發投手艾沃迪(Nathan Eovaldi)5局無失分好投，最後紅襪以5比3奪勝。

前5局紅襪與馬林魚的先發投手表現都相當不錯，0比0僵局直到第6局才有所改變，滿壘情況下普拉威基(Kevin Plawecki)適時敲安打回2分，也把對方先發投手打退場，隨後又一次滿壘機會，輪到替補上場的林子偉，可惜連4顆內角球讓他遭到三振，無緣為球隊再添分數。

7局紅襪靠狄弗斯3分炮追加分數到5比0領先，即使下半局馬林魚追回3分，不過後繼無力，沒有辦法翻盤。8局上半林子偉今日第2打席，一壘有人的情況纏鬥了8球，可惜再度遭到三振，同時跑者想盜二壘被抓到，形成三振雙殺，紅襪結束此局攻勢，最後紅襪以5比3拿下勝利。

先發投手艾沃迪則是拿到傷癒歸隊後的勝利，他主投5局僅被敲2支安打、無失分，送出7次三振，「這幾次我都能進攻好球帶，不只是催球速，而是能投進好球帶裡，今年的曲球狀況也很好。」

林子偉今年20場出賽，39打數僅有7安表現，另有2分打點、全壘打尚未出爐，打擊率下降到1成79，此外本季吞下15次三振，再2就要追平17、18年寫下的單季17K生涯最多。

(中時 )