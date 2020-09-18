小鬼作品這兩天登上播放榜榜首。（圖／翻攝自KKBOX臉書）

「小鬼」黃鴻升16日驚傳猝逝，享年36歲，小鬼生前在演藝圈跨足多種身分，演員、主持人、歌手一把抓，這幾天小鬼討論度爆表，數位音源軟體官方臉書也透露，他的〈地球上最浪漫的一首歌〉、〈不屑〉這兩天衝上播放日榜榜首，可見歌迷對他的想念。

小鬼2006年加入《娛樂百分百》和「小豬」羅志祥、愷樂等輪流搭檔主持廣為觀眾熟知，隔年他和卓文萱合作對唱情歌〈愛的主旋律〉，傳唱度十足，2009年他發行首張個人專輯《Love Hero 愛&英雄》，後來陸續總共發行過5張專輯，舉辦過多次巡迴演唱會，足跡踏過新加坡、香港、廣州等地。

昨KKBOX官方臉書發文說：「『依依不捨 捨不得 地球上最浪漫的一首歌』，從昨天不斷循環播放，是我們想念他的方式。謝謝小鬼黃鴻升用這一首首歌曲安慰我們的心⋯⋯」，並分享小鬼的〈地球上最浪漫的一首歌〉、〈不屑〉登上9月16日播放榜單第一、二名的截圖，感慨小鬼最後仍用作品安慰了大家。

對此，網友回應：「我真的不想要這種方式想他...但是，鬼哥拜託你回來」、「我不敢聽....聽他的歌怕會更想掉淚，真的覺得好端端的一個人怎麼會」、「依依不捨，捨不得，地球上最浪漫的鬼哥」、「真的一直不停的播放著他的歌，彷彿他從沒離開過」。

(中時新聞網)