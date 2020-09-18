Adobe向合作夥伴發出訊息，台灣區新任代理商將由展碁國際(6776)取得，原本代理商上奇(6123)將自11月27日結束代理，法人估計，Adobe影響上奇營收約10～20％。

上奇為Adobe、Autodesk、Wacom、HP等CG產品最大代理商，在2015年4月取得Adobe台港澳單一代理權，也貢獻上奇的2016年營收衝上53.66億元歷史新高，上奇並設有Adobe專屬創作者學院，提供研習課程，是Adobe在亞洲區重要伙伴之一。

不過，Adobe向合作夥伴通告，台灣區新任代理商由展碁國際取得，展碁國際將會負責Adobe在台灣商業、政府以及教育機構客戶服務營運，宣告上奇正式結束5年的代理權。

基於商業考量，上奇在2020年11月27日之前仍為Adobe的單一代理商，11月27日止的所有訂單都將透過上奇下單，展碁將從11月28日開始承接訂單。

上奇2019年年報來看，營收比重中，創意雲發行軟體暨服務占比38％，IT整合服務占比51％，硬體設備暨服務占比10％，法人保守估計影響營收約1到2成左右，惟公司並未有詳細的數字。

(時報資訊)