鋼管廠美亞(2020)隨著碳鋼、不鏽鋼價格連續調漲，加上下半年接單穩健成長，帶動下半年營收向上，且隨著鋼價調升，有利挹注營運，下半年獲利預估也可比上半年增加，逐步彌補上半年獲利減幅。

美亞8月營收4.77億元，月增11.44%，年增32.1%；今年前8月營收33.52億元，年增8.9%。

美亞上半年出貨仍暢旺，上半年營收成長，但受到鋼價走跌，導致獲利下滑。上半年營收24.47億元，毛利率下滑逾5個百分點至7.06%；淨利歸屬於母公司業主1.26億元，年減逾50%，EPS 0.57元。

美亞上半年總銷量6.22萬噸，達成率62.8%，公司表示，上半年出貨表現優於預期，但上半年鋼價較弱，致獲利較去年同期減少近55%。展望後市，美亞看好碳鋼、不鏽鋼在國內接單穩健增長，轉投資越南、泰國廠營運逐步復甦，且市場預期下半年鋼價有撐，下半年整體獲利將比上半年明顯成長，逐步彌補上半年獲利減幅，公司目標全年獲利仍接近去年之水準。

美亞主力產品有碳鋼鋼管、不鏽鋼管等，碳鋼鋼管受惠台灣公共工程穩健成長，以及下半年油壓用管可望隨汽、機車需求回升；同時，在中鋼調漲鋼價以及不鏽鋼價自5月以來趨漲，有利公司第三季起獲利持續成長。

(時報資訊)