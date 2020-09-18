外媒報導，美國川普政府已經開始著手調查美國電競遊戲業者與中國騰訊公司之間的關聯，美國海外投資委員會（CFIUS）已經致函給Epic、Riot與其他遊戲業者，詢問他們在安全處理美國用戶個資方面的協議。

騰訊全資持有Riot Games，並持有Epic Games約4成股份，同時與動視暴雪（Activision Blizzard）在遊戲發行業務上結盟。

騰訊是全球最大的電競遊戲公司，但該公司在美國持有的股份並不限於電競市場，也投資了社交新聞網站Reddit、即時通軟體公司Discord與社群媒體Snapchat母公司Snap Inc等美國企業股份。

這是川普政府向中國科技公司字節跳動下達剝離抖音的最後通牒後，CFIUS展開的最新調查。

此外，美國總統川普8月初簽署行政命令，宣布自9月20日起禁止美國企業及個人與微信（WeChat）母公司騰訊進行交易，該行政命令的相關細節估將在9月20日左右發布。

(時報資訊)