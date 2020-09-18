首爾股市投資人對於估值的不確定性採取猶豫不決態度，韓股上午跌撞起伏不定。

周五南韓KOSPI指數至午間小漲6.9點或+0.29%，為2413點。外資為淨買家，上午買超1876億韓元(約1.61億美元)，為穩住止跌KOSPI的主力。

韓股在歷經昨日收跌1.22%後，上午在2400點水準多次上下波動。由於那指在隔夜的下跌，投資人對於科技股的估值有不同看法。

上午在首爾股市，電池股在主板表現強勁，汽車股則下滑。

三星電子持平。晶片商SK海力士漲1.09%。

樂金化學(LG Chem)上漲3.8%。樂金化學昨日宣布將分拆其下定動車電池業務，12月成立全新子公司，以在日增的電動車電池需求取得領先位置。

汽車股下跌。第一大的現代汽車跌1.0%，子公司起亞汽車跌0.6%，零件供應商現代Mobis跌1.45%。

韓元上午上漲，1164.4韓元兌一美元，為自今年一月底以來，韓元再次站上1160水準。

(時報資訊)