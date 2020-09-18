聯強(2347)攜手微軟(Microsoft)、英特爾(Intel)，協助合作夥伴導入人工智慧物聯網(AIoT)落地方案。聯強表示，迎接應用方興未艾的智慧城市發展需求，包括安勤科技、研揚科技等夥伴，均已將智慧交通管理、智能路燈等解決方案，在台北市、桃園市等地開始成功推行，未來更可望進一步推展至台灣其他城市、甚至隨著新南向政策擴及東協等國。

聯強國際與台灣微軟與英特爾17日舉行「物聯方城市-建構智慧城市」創造解決方案最佳化應用線上研討會，吸引系統整合業者及關心智慧城市應用的企業、組織參加，線上參加人數超過300人。研討會中，聯強國際除分享數據分析與微軟Azure雲平台優勢，探討英特爾物聯網市場就緒解決方案外，同時邀請物聯網解決方案專家夥伴-研揚科技與安勤科技，分享成熟且已落地的智慧城市解決方案成功案例。

其中安勤科技提出的智慧交通管理方案，包括AI智慧路口、公車駕駛監測、緊急號誌管理系統、交通計量分析、交通設備監控、交通動態控制系統等，目前已應用在台北市及桃園市部分重要交通監控區域。研揚科技則分享採用AIoT的智能路燈解決方案，目前已導入桃園青埔高鐵特區智慧路燈及智慧園區建置計畫。

根據Frost & Sullivan國際著名的市場智庫公司預估，全球智慧城市產值到2025年，將達到2兆美元的市場規模，智慧城市其中的商機以及未來發展性，是不容忽視的一塊。其中，結合雲服務(Cloud Services)、人工智慧(AI)和物聯網(IoT)，成為嶄新「AIoT」概念的科技相關應用，將提供解決未來城市生活問題的最佳方案。

(時報資訊)