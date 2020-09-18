《商情》黃金亞洲電子盤走揚 11:252020/09/18 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金亞洲電子盤走揚；因美元指數下跌，加上英國及日本央行皆表示維持原本的低利率，且都不排除實施進一步刺激措施，因此提振黃金避險需求，進而拉抬黃金價格走揚；截至台北時間上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲8.4美元，報每盎司1958.3美元。 12月白銀上漲0.13美元，報每盎司27.23美元。 10月白金上漲8.1美元，報每盎司939美元。 12月鈀金上漲9.7美元，報每盎司2345美元。(商品行情網) (時報資訊) #黃金 #報每盎司 #亞洲 #電子盤 #走揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》半導體、ABF載板高成長 揚博搭順風車 08:522020/09/18 財經 《盤中解析》傳產突圍 力保5日線 11:422020/09/18 財經 EVA、PVC強漲 塑化股吃補 04:102020/09/18 證券．權證 《晨間解盤》關前震盪後 向上突破(倫元投顧提供) 08:522020/09/18 財經 《商情》料需求回升 東京橡膠漲至二周高價 10:002020/09/18 財經 資金點火塑化族群 指數早盤由黑翻紅 09:232020/09/18 財經 1張賺20萬慘剩4萬 專家戳中藏壽司致命傷 10:222020/09/18 財經 金價狂飆 央行罕見示警留意風險 04:102020/09/18 財經焦點 《台北股市》盤中焦點股：大學光、台塑、再生-KY、富鼎、和成、綠電 10:002020/09/18 財經 《商情》美元走強 LME基本金屬期貨多數收黑 10:002020/09/18 財經 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 即時 富時指數調整盤後生效 防爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 1張賺20萬慘剩4萬 專家戳中藏壽司致命傷 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台股殺不下來 背後有大咖撐腰 一出手2千億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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