黃金亞洲電子盤走揚；因美元指數下跌，加上英國及日本央行皆表示維持原本的低利率，且都不排除實施進一步刺激措施，因此提振黃金避險需求，進而拉抬黃金價格走揚；截至台北時間上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲8.4美元，報每盎司1958.3美元。

12月白銀上漲0.13美元，報每盎司27.23美元。

10月白金上漲8.1美元，報每盎司939美元。

12月鈀金上漲9.7美元，報每盎司2345美元。(商品行情網)

(時報資訊)