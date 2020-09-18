清華大學特殊選才「拾穗計畫」每年都吸引許多具有特殊專長的學生報考，去年更有超過1千位學生報名，學校決定將110學年度計畫招生名額從60名提高至75名，更在最近拍攝宣傳影片，並將從19日開始，在北中南東召開5場說明會，讓更多人了解拾穗計畫。

清華大學招生策略中心主任王潔表示，清華104年創全國之先，試辦特殊選才「拾穗計畫」招生，不看學測成績，只看特殊才華及逆境向上的能量。並在107年將拾穗計畫納為入學招生管道，至今已有247位學生透過特殊選才計畫入學。

王潔指出，為邀請更多具特殊才華、教育資歷、自學、逆境向上的學生進入清華大學，將增加25％的特殊選才招生名額，明年招生總額將達75人，占新生的3.8％。其中不分系名額提升至44名，數學系、資工系、生科系、物理系、幼教系、材料系、動機系、藝設系共計提供31個名額，「讓更多符合資格的學生能夠被看見，並有機會進到清華。」她說。

清華大學拾穗計畫從104年起招收圍棋、西洋棋、空手道、魔術方塊、機器人競賽、音樂等不同專長的學生，並提供彈性的選課機制與教學資源，讓學生自由探索、適性發展。

王潔表示，為了讓拾穗生兼顧一般課程及專業才能進修，清華大學為拾穗生安排「二軌導師」制度，關懷學生學習狀況及生活適應情形，適時給予協助，確保每位拾穗生都能找到自己所需的資源。

清華大學資工系大四生李孟一透過拾穗計畫入學，他的專長是魔術方塊與領導企劃。李孟一表示，入學後他選擇了清華的實驗教育方案，因此可以自由安排必修、選修課程，「就像為自己量身打造課表。」

李孟一說，這幾年來他修了不少科管院與教育學院的課程，目的就是希望能將魔術方塊的專長與教育結合，推廣出去。他在大一時就自行創業，設計與魔術方塊相關的多元教學方案。

李孟一說，他會自行創業是受到同學的鼓舞，也鼓勵學弟妹與不同專長的人互相激勵，碰撞出不同的火花。他認為，對未來有明確目標並追求跨域突破的人特別適合來清華大學，「清華真的能提供很多資源，讓每個學生都能走自己想走的路。」他說。

李孟一也在本周推出的清華大學拾穗計畫招生影片中擔任主角，拿著未解的魔術方塊問：「一定要通過考試才能證明實力嗎？」拾穗導師王俊秀回他，考試只是能力被看見的一種方法，建議學生可以嘗試多元的入學管道。兩人一問一答，李孟一漸漸解開魔術方塊，象徵著已找到方向，也藉此傳達出拾穗計畫核心概念「不同，讓我們更好」。

110學年度拾穗計畫將在10月中開放報名，12月中放榜。清華大學從9月19日到10月7日將在台北、台中、新竹、高雄、花蓮舉辦5場招生宣傳會，並於9月26日的新竹場線上直播。

110學年度國立清華大學特殊選才招生形象影片(提問篇)

110學年度國立清華大學特殊選才招生形象影片(解答篇)

(旺報 )