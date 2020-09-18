台南市警六分局日前接獲檢舉，指南區某處公寓大廈內，有從事男性同志色情按摩工作室，平日利用網路招攬客人消費，還標榜擁有最優質身材的健美男服務生，網站更PO出穿著泳褲的猛男照供客人挑選，採電話及Line預約才能進入店內消費，並提供外叫服務。

警方發現，業者對外攬客的廣告中，還特別針對軍人、警察、學生及當月壽星推出優惠價，讓員警看了十分傻眼；據查，男性按摩師對性交易的價碼頗為低調，僅說視客人個別需求提供「特別服務」。

近日警方持台南地院法官核發的搜索票前往執行搜索，當場查獲1名男性按摩師，正在房間內替男性客人進行按摩性交易服務，當場查扣證物一批，並將在場候客的2名男按摩師一併帶回調查。

警方偵訊後，對現場查獲從事性交易的按摩師及男客，依違反社維法妨害善良風俗裁罰；另涉妨害風化罪嫌部分，則函送台南地檢署偵辦。

警六分局長陳錦文呼籲，該大樓公寓違法經營男同志色情交易，經常出入複雜分子，恐影響社區安全，且易感染性病，危害國民身心健康甚鉅。該分局針對違法色情行業除縝密蒐集相關違法事證外，還將加強巡邏盤查，以杜絕違法色情滋生。

(中時 )