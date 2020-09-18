今年降雨偏少，全台水庫水量不足，已達近17年同期最低。(圖擷自天氣即時預報粉絲頁)

全台水庫拉警報！今年梅雨少，也沒颱風，大家可能覺得缺水，但事實比想像更嚴重，《天氣即時預報》粉絲團說，全台水庫已創下近17年最低。有網友感嘆，台灣沒有颱風侵襲，天祐台灣；另一方面，台灣沒有颱風侵襲，缺水台灣。

《天氣即時天氣》粉絲團表示，統計2003~2020同期(9/16)的防汛重點水庫蓄水量，可以看出2003年出現低點之後，過了17年，今年水量已創17年同期以來最低。若依照蓄水量平均值，目前水量比過去17年平均「還少30%」。甚至，因日月潭水庫2012年才有水量資料，若扣除後，今年水情與2003年相比，幾乎一樣嚴峻。

貼文指出，2002年，全台降雨少，延續至2003年分別是水利署有紀錄以來「第一、第四」枯水年，造成全台灣歷經三年的旱災。2003年則是「9/16同期」水量最低的一年，也造成隔年2004年發生大旱災。2004年旱災，總共停灌、休耕「65,385公頃」的農地，耗費26億元。

根據目前國內外氣象模擬，今年到9月底，西北太平洋會非常平靜，再有颱風生成的機會偏低。到了「11月~4月」枯水期時，降雨會更少，水情更是堪憂。曾文、石門、翡翠三大水庫，目前蓄水量都不及5成，沒有颱風侵襲的前提之下，只能依靠微弱的鋒面、午後雷陣雨來補水，顯得杯水車薪。

若再不下雨，後果會多嚴重？《天氣即時天氣》分析，2021上半年必定缺水，我們應該都想不起來限水可用的痛苦，畢竟上一次大限水，可能是數年前，甚至數十年前的事情。夜間減壓供水、停供噴水池、沖洗街道水溝用水、減供1,000度以下之游泳池、洗車、三溫暖、水療等業者用水，還記得嗎？甚至到「輪流供水、定時停水」已是很嚴重的地步，這些過去都發生過。

《天氣即時天氣》提醒大家，面對可能是17年以來最嚴重的缺水，我們真的應該要更重視，提早預作準備。在有顯著降雨之前，務必「節約用水」，也需要政府有關單位預作準備。

(中時新聞網)