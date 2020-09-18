總統蔡英文日前突襲宣布開放含萊克多巴胺的豬隻進口，引發外界嘩然，台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟今天表示，衛福部部長陳時中之前曾多次反對瘦肉精，今天卻說不要為了小事扯後腿，應該先叫陳時中先吃給我們看？

「撤回命令、撤回毒豬」，台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟今天赴立法院抗議。

台灣農村陣線理事長洪箱表示，2012年時民進黨多次抗議美豬，如今卻昨是今非，甚至用行政命令就要求台灣人吞下去，台灣人不應淪為次等公民，「瘦肉精應該由總統府、行政院先吃3年再決定是否要進口」，否則憑什麼人民要接受？

安心消費公民連線成員段心儀說，全世界有156國家不准豬肉驗出瘦肉精，連鄰近的中國大陸也不准使用，「我們不是要吃毒的台灣人」。她說，當年民進黨在318學運時大罵一分鐘服貿，但現在用行政命令，連一分鐘都不給民眾。

捍衛苗栗青年聯盟代表陳祺忠指出，馬英九服貿至少還召開20多場公聽會，並經立法院討論，但蔡英文要開放萊豬完全沒有經過任何討論。

台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟說，未來將持續發起連署，並將在周末發起規模較大的抗議。

(中時 )