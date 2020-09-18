日本周五公布8月扣除能源與食物後的核心消費者物價指數（core CPI）年跌0.4％，創2016年11月來最大年跌幅度，符合市場預期。

核心CPI下滑主因，是政府從7月底開始推出國民旅遊優惠的補貼，本意是要讓觀光業復元，但卻令飯店等住宿費用年跌32％而拖累核心CPI表現。

第一生命經濟研究所首席經濟家新家義貴認為，旅遊補貼繼續讓住宿費用難以上升，使消費者物價下跌壓力將可能持續下去，加上去年10月調高銷售稅而推高物價的效應將在年底前消失，因此預期核心CPI在年底前剩下的各個月份裡，有可能出現約1％的年跌幅。

他指出，日本物價下跌壓力的另一來源，是新冠肺炎疫情衝擊需求而推低消費者物價。

專家認為，雖然日本解除封閉措施，讓商家重新營業來支撐經濟，但企業和消費者對疫情爆發的態度仍然謹慎，這導致日本經濟復甦的力度可能受到限制。

(工商 )