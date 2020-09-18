大陸短影音平台抖音海外版TikTok傳同意設立新公司，由美國投資者占多數股權，並於一年內在美國上市。外媒引述知情人士17日指出，TikTok母公司字節跳動對設想中的TikTok與甲骨文聯盟，將被大陸監管機構接受的信心正在增強。

香港信報報導援引外電消息，知情人士表示，雖然北京方面主張阻止關鍵技術出售的權利，但只要不涉及驅動TikTok服務的人工智慧演算法的轉讓，就很有可能會批准交易。知情人士指出，縱使字節跳動放棄對TikTok的占多數控制也是如此。

外媒此前引述知情人士透露，美國財政部向字節跳動提出修訂建議，新建議提出設立新公司TikTok Global，作為TikTok控股公司。TikTok Global的六成股東歸屬於美國企業，其中甲骨文占兩成，沃爾瑪也持有部分股權，新公司將於一年內在美國上市。

17日晚間傳出，CNBC報導，美國總統川普預計，將於24小時至36小時內，對TikTok與甲骨文的交易作出決定。美國白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）表示，如果根據與甲骨文的交易，TikTok仍主要由大陸企業營運，則該筆交易達不到川普的目標。

(工商 )