受到疫情影響，不能出國，沒關係！北台灣有一個真正的秘境，五分鐘上山，五分鐘下海，就在新北市貢寮區的雞母嶺！國立台灣海洋大學實踐大學社會責任USR (University Social Responsibility)「逗陣來貢寮」打造共生共存共享的山海美境，臺海大教授們依據貢寮區「山」、「海」不同特性，攜手在地，開發出套裝旅遊行程，未來還將進一步協助當地的水梯田復育工作。

海大指出，雞母嶺過去曾有兩百多甲的水梯田，在雞母嶺的每個角落，都能夠看見一層一層的水梯田，並眺望台灣東北角的海岸風光，然而，因為人口老化、年輕人口外移和傳統農作方式沒落，水梯田就這樣荒廢了30年、變成森林。

志願復育家鄉水梯田的土木工程師蕭學苑指出，「只要我在的一天，雞母嶺的地景就將會持續存在！」，他說，自己平日上班、假日開墾，十多年來復育的水梯田僅有過去的兩千分之一，現在，終於盼到了臺海大大學社會責任實踐計畫，開心地高喊著：「海大來了！」

海大表示，「逗陣來貢寮」打造共生共存共享的山海美境USR計畫進入場域後，團隊的老師們與蕭學苑充分交換意見，開始規劃開發套裝旅遊行程，設計「五分鐘上山、五分鐘下海」山海旅遊路線，並號召自願加入的學生們一起共創，推動景觀生態體驗與食農教育，並開發具有貢寮在地特色的農水產品與系列伴手禮，協助修復雞母嶺水梯田、開闢田埂路，希望能使水梯田恢復往昔風采，以申請聯合國糧農組織(FAO)發起的「世界重要農業遺產系統(Globally Important Agricultural Heritage Systems，GIAHS)」。

USR計畫總執行長張文哲教授表示，臺海大將注入大學的資源、能量與技術，透過大學的力量，跟地方一起，促近地方的繁榮與再造，達成永續兼顧生物多樣性維護與資源利用的概念，他表示，海大師生的加入，讓蕭學苑不再只是獨自一人埋頭流汗在水梯田的復育之路，臺海大學術研究能量支持及協助水梯田的復育與再造，接下來，將研發、技術與創新導入，希望能構築符合現代地景、水路的水梯田灌溉系統，有助貢寮水梯田漸漸恢復往日時光。

海大表示，校方從海洋特色教學、研究與在地關懷出發，結合學校及在地資源，構築與地區的社會鏈結和溝通平台，以「永續環境」主題，協助當地產業創新、重現人文景觀、社區轉型、環境永續，解決目前社會發展所缺，進一步縮減大學、社會之間的差距。

海大說，這次計畫也首次與網紅合作，多年分享在印度的生活、文化、觀察與評論的印度尤，睽違八年回到台灣，與她的好夥伴吳秩多以參與大學社會責任的方式開始分享台灣在地故事，並藉由FB粉絲專頁串聯與其他媒體的傳播推廣，讓大家一窺里山聚落的改造動態，提升相關議題討論與計畫能見度，今年是3年計畫中的第1年，未來貢寮將有更多的改變與可能。

(中時 )