大陸5G基站建置放緩，致使銅箔基板廠—聯茂(6213)8月合併營收下滑至19.72億元，為今年2月以來低點，儘管聯茂第3季業績恐低於第2季，美系外資仍樂觀預期聯茂在高階材料及5G和雲端領域的穩固地位，維持聯茂「買入」評等。

美國華為新禁令發威，重創華為，亦拖慢大陸5G基礎建設腳步，加上電子產業傳統旺季不夠旺，讓聯茂第3季營運受到影響，8月合併營收下滑至19.72億元，月減6.89%，年減9.24%，為今年2月以來低點，累計前8月合併營收為171.86億元，年成長10.55%。

聯茂第2季稅後盈餘為8.65億元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.6元，累計上半年稅後盈餘為12.43億元，年成長14.77%，創下歷年同期新高，每股盈餘為3.91元；由於7月及8月合併營收僅40.9億元，聯茂第3季營收恐將低於第2季。

為因應客戶需求，聯茂積極擴建江西新廠，其中30萬張產能已於去年12月開出，另外30萬張產能亦已陸續開出，公司今年也計畫再投資18億元擴建江西二期廠區，順利的話，明年初可望陸續再增加60萬張產能。

美系外資最新報告指出，聯茂管理階層認為第3季應該是下半年谷底，5G相關收入預計第3季將季減50%，儘管近期產業波動，聯茂對2021年全球5G基站出貨量成長保持樂觀，聯茂估計，今年已經在高速CCL市場佔有25%的市佔率，公司也積極開發更先進的材料解決方案(如：IT 998，對於800G交換機/毫米波BST等)，以維持獲利上升趨勢並確保其競爭優勢；我們對聯茂在高階材料及其在5G和雲端產品穩固地位保持樂觀，我們預測，2020/2021年營收年成長40%/30%，毛利率將從2019年的20.1%增長到2022年的23.3%，維持聯茂「買入」評等，目標價165元。

(時報資訊)