美股周四因經濟數據不佳、科技股續疲而全面收黑，但亞股周五普遍走揚。台股加權指數受台積電（2330）續疲影響下開低，但在低價電子權值股及傳產股拉抬下有撐，隨後在台積電跌勢收斂下翻紅走揚，呈現開低走高態勢。櫃買指數則開高穩揚、表現強於大盤。

截至11點20分，加權指數上漲46.64點、為12919.38點，早盤最高上漲55.07點至12927.81點，力守5日均線、挑戰站回12900點，成交量估續萎縮至近1700億元。櫃買指數截至11點20分上漲1點至168.64點，早盤最高上漲1.28點至168.92點。

盤面各類股今日早盤普揚，以塑膠股勁揚逾2.5％、造紙漲逾2％領軍，油電燃氣及電器電纜分別上漲逾1.5％及逾1％。成交量較大的電子、半導體、光電股維持小漲，僅金融、航運、資訊服務股微幅下跌，表現相對較弱，但跌幅不大。

權值股今日由傳產的台塑四寶領軍上攻，台塑（1301）大漲逾4％、台化勁揚逾3％、台塑化及南亞亦分別漲逾1.5％及1％。科技權值股以聯電（2303）穩揚逾1％最強，聯發科（2454）持平開低後回升、同步走揚逾1％。

蘋概三雄中的鴻海（2317）及股王大立光（3008）均呈現開低後持平小漲走勢、早盤力守盤上，早盤開低一度跌逾1％的台積電亦開低走高、力拚持穩盤上。中華電（2412）及富邦金（2881）跌近0.5％，表現相對較弱。

台股指數近期對台股中性操作，今日呈現量縮震盪態勢，但櫃買指數強於加權指數、上漲家數明顯多於下跌家數，呈現在月線之上強勢整理的驚驚漲格局。觀察技術面，分析師指出，台股均線呈現多頭排列、中期仍屬多方架構。

分析師認為，由於近期中美關係等國際局勢不確定性仍高，使資金暫且觀望發展，不過美國總統川普在大選前政策作多、且科技股向上趨勢不變，台股短線資金輪動快速，短線操作維持選股不選市，可關注焦點股走勢及國際局勢變化。

(時報資訊)