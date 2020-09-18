美股消息面：

1.美國聯準會宣布會議結果及利率前瞻指引後，美元未進一步走弱，周四紐約期金收跌20.6美元或1.1%，為每盎司1949.90美元，結束連漲3天的升勢。

2.石油輸出國組織與減產盟國OPEC+舉行部長級監督會議（JMMC），宣布將恪守減產配額，受此激勵，周四紐約期油收漲81美分或2%，為每桶40.97美元，本周累計漲逾10%。倫敦布蘭特期油收漲1.08美元或2.56%，為每桶43.30美元。兩期油均連漲第三天。

3.美國費城聯準銀行9月製造業指數為+15，低於8月的+17.2，但符合市場預期。其中，製造業投入價格分項指數從+15.3上升至+25.1，新訂單分項指數從+19升至+25.5，就業指數從+9升至+15.7。

4.美國商務部公布，8月新屋開工數月跌5.1%，以年率計為141.6萬戶，不如市場預期的147.8萬戶間。8月建築許可數月減0.9%，以年率計為147萬戶，亦低於市場預期的152萬戶。

(時報資訊)