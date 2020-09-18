兩項檢體一起放入試管後便完成，過程不到3分鐘。（王雅芬攝）

抽血進行血清檢測，當天檢測結果便可知道。（王雅芬攝）

入住酒店內見到中秋佳節前台、金、廈都熱衷的博餅遊戲，源於兩岸共同的文化背景。（王雅芬攝）

以廈門為主會場的海峽論壇19日起將於福建舉行，兩岸交流在疫情的阻撓下，與第十二屆有關的人、事、時之一舉一動已成為多方注目與角力的焦點，艱難中更顯珍貴。有朝一日，歷史自會證明拒絕溝通只會畫地自限，有交流才有共贏機會。本屆論壇共有46場活動，涉及兩岸經濟、文化、青年等交流主題，並新增了疫情防控、公共衛生領域的交流合作，更契合當前兩岸民眾所關注的議題。

此屆台灣出發的參會人員除了上飛機前必須先到醫療院所花7000元台幣自費做核酸檢測，取得陰性證明。入境廈門後，在機場尚須即刻進行全面咽喉與鼻腔的核酸檢測，接著搭防疫巴士至接待的香格里拉酒店，入住後還要再抽血進行血清檢測，當晚檢測結果出爐後必須三項都是陰性，才能離開房間，自由在下榻酒店活動。此外，既使檢測陰性仍須在酒店持續三天自主隔離，第三天過後無異常方能在有條件下會見外來訪客。這段期間只要不走出酒店，大堂、健身房、游泳池、KTV等設備皆可自由出入與使用。不得不佩服大陸在邊境入境的防疫這塊，其SOP流程極好，除了「滴水不漏」亦兼顧效率與人性。

從廈門香格里拉酒店的大堂內設有中秋佳節前台、金、廈都熱衷的博餅民俗遊戲，不難發現兩岸源自共同的文化背景。駐店經理王婷表示：酒店的精神是「所有考量都圍繞於確保所有貴賓的安全，並讓其有回到家的感動與溫馨，務必讓顧客有賓至如歸的感受。」

當台灣自詡防疫措施成功，對照廈門零本土感染及所有民眾只要有需要，皆可自費做核酸檢測，且費用只要近100人民幣，不到台幣500。大陸以其龐大的人口數，在防疫的能力與醫療後勤服務上對照台灣後，誰更貼近民意？立刻見高下。

(中時 )