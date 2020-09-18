過去以海外為主的壽險資金，今年上半年投資台股較去年底增加2337億元，規模已超過2兆元台幣，成為撐盤的關鍵力量。

8、9月來到除權息旺季，甫創30年新高的台股也回檔進入箱型盤整階段。但大盤指數仍維持在高點12600點上下，在外資缺席、投信台股基金規模欲大不易的狀態下，過去以投資海外為主的壽險資金，如今反而勇於揮軍進場，成為台股撐盤新主力。

根據證交所統計，截至9月10日，外資對台股賣超總計達6588.39億元台幣，僅在6月分一度淨買超844億元台幣規模較大以外，其餘月分都是淨賣超；而投信台股基金雖然表現不錯，但是在投資人逢高獲利了結的壓力抵消後，規模也停留在2750億元。

寧賺價差 不再等到除權息

3大法人兩個熄火，手握30兆元銀彈的壽險業反而接手撐盤。過去壽險雖可投資股票，但長期持有、領息為主，也集中在穩健的權值股，因此投資台股部位往往只占投資金額10%以下；但隨著聯準會半個月內利率連砍6碼，海外投資收益褪色、匯率波動劇烈，壽險業滿手現金無處可去，只好持續加碼台股。截至今年上半年，統計前7大個別揭露國內股票部位的壽險業手上台股規模，較去年底增加2337億元，規模已超過2兆元台幣。

傳統上，壽險業投資仍以債券和不動產為大宗，但因3月底股災，聯準會祭出史上最大規模的量化寬鬆，壽險業者也必須以截然不同的思維來操作金融資產。

首先是拉高股票比率，特別是基本面佳、現金殖利率高的台灣績優股。當中最積極操作的，當屬富邦、國壽、南山加碼力道最大，其中國壽的台股占總投資部位較去年底增加1個百分點至6%，富邦金則增加2個百分點至10.4%，而新光、台壽保和三商美邦則選擇提高海外股票比重。

其次，主動實現獲利。一位壽險投資主管表示，由於疫情持續，市場不確定性仍多，長天期券種波動尤其劇烈，但短天期債券利率逼近於零，已無法期待「固定收益」，只能靠著積極操作利差交易來確保收益，而不再以持有至到期日為主了。

全方位布局 富邦注資千億

債券尚且如此，股票更不可能再坐等現金股利入帳。根據資料，6大壽險公司去年現金股利收入約1000億元，今年南山、國壽、富邦卻選擇在股價高檔提前實現股票利得；以國壽而言，現金股利收入就較去年少近1成，推估今年6大壽險現金股利收入約僅900億元。

(中時新聞網)