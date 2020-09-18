「小鬼」黃鴻升16日傳出在家過世，享年36歲，圈內好友紛紛PO文悼念，至今仍難以接受噩耗，而與小鬼有私交的藝人小甜甜，坦言得知小鬼猝逝後，完全不敢去看任何新聞快訊，對於2020接連傳出噩耗，讓她感嘆：「凡事不都有個極限嗎」。

小甜甜表示得知小鬼噩耗後，堅持不開電視、不看任何新聞快訊，甚至不願去相信和翻閱任何合照及對話紀錄，寧可去逃避不願面對事實，對於老天沒經過允許就擅自讓人措手不及，讓小甜甜無奈表示只能記住跟最美好的點滴，對於小鬼這些年給予的，也只能用腦來想著他的各種好及有情有義，也安慰自己「你並沒有離開，只是先去了下一個地方等待相聚」。

對於2020傳出許多噩耗，小甜甜無奈表示：「2020開了太多一點都不好笑的玩笑，製造了一個又一個的遺憾，遺留了一份又一份的悲傷，凡事不都有個極限嗎？2020請收手，停止一切又一切的痛苦惆悵吧」。

對此網友紛紛留言悼念：「生命很脆弱，真的要珍惜身邊所有的人」、「他只是先走一步，大家還會再見的」、「他只是先跑在大家前面，去把地方打理好等著團聚一天」。

(中時新聞網)