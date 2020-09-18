裕國冷凍爆家族爭奪經營權，裕國昨公開質疑收購股票的久裕國際資金來源有問題，疑似為了炒股，且家族長子、前董座楊連發財產，已遭母親、副總裁楊吳奈美假扣押。楊連發認為言論不實，今與律師沈靖家赴台北地檢署提告妨害名譽，一度哽咽說要延續父親經營理念，沈靖家更指控次子楊長杰的兒子、現任董事長楊育偉只是個「魁儡」。
裕國集團前總裁楊得根2018年2月病逝，原由楊連發接掌裕國冷凍，近期改由楊育偉接任董事長，楊連發則另組久裕國際，宣布公開收購裕國9％股權。裕國昨質疑收購資金來源有問題，疑似想炒股，並指楊連發財產已被查封。
楊連家今赴北檢提告，受訪時更一度哽咽，表示自己是想要延續父親的經營理念，指裕國的質疑不實，強調收購資金、過程一切合法。
沈靖家則表示，楊長杰過去已被依偽造文書、背信等罪判刑，他知道自己之後可能無法再當董事長，因此找兒子楊育偉當「魁儡」接任裕國董事長，楊育偉只是20多歲的年輕小伙子，有辦法掌管裕國這麼大的企業帝國嗎？且他從5月接任後，就不斷對媒體放話，散布不實謠言，影響裕國股價，楊長杰父子倆涉嫌炒股。
(中時 )
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