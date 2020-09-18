◎氣象專家：周末鋒面南下 北台氣溫緩降

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日「紅霞」颱風漸行漸遠，但其外圍的水氣漸往台灣附近輸送，大氣不穩定度提高，午後各地均有局部短暫陣雨或雷雨的機率；今晚鋒面接近，北台仍有局部短暫陣雨的機率，氣溫略降。

◎共機再擾西南空域接近領空 空軍：台海空域皆有全盤掌握

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）昨天抵台，今天一早又傳出中共戰機侵擾我西南空域，甚至接近我領空。空軍司令部表示，對於台海空域情勢皆有全盤掌握，皆配合聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況都會有妥適的應處。

◎全國最大場永信杯排球賽 360隊齊聚台中開打

全國參加隊伍最多、規模最大、歷史最悠久的排球賽「永信杯全國排球錦標賽」今年邁入第47屆，賽事19日起一連4天在台中大甲鐵砧山「永信運動公園」開打，全台360隊、近5800名排球好手齊聚台中較勁，歡迎球迷踴躍到場加油。

◎高雄鳥松丙烯酸乙酯物異味 將開罰10萬至500萬

高巿府環保局17日夜間陸續接獲多起民眾陳情鳥松區中正路段廠房有明顯化學異味，現場查獲堆置數十桶的丙烯酸乙酯物。為防止異味擴散，已於18日凌晨1時許，將洩露點完成覆蓋吸油棉及帆布後，異味大幅降低，今早將再委請清除業者將異味廢棄物運離。

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(中時新聞網)