明基材料旗下環保防水透氣織物品牌Xpore，與台灣潮流服飾品牌「WEAVISM織本主義」合作，推出Xpore織物在台灣第一款上市產品：WEAVISM 2020秋冬新款外套。雙品牌連乘，讓時尚除了酷炫外表，更兼顧環保和透氣，讓消費者在穿著舒適透氣之餘，也能為地球永續盡心。

Xpore防水透氣織物，可以應用在各式有防水需求之都會休閒或戶外運動服飾。Xpore之環保價值，是建構在一套完整的環保策略之上：從最初的薄膜材料源頭，到製作為防水布料成品的整體過程，皆不含有害全氟化合物（PFCs），並採用環保無溶劑製程，確保不產生對環境與人體有害之化學物質，信守環保承諾；再憑藉獨有的Xpore奈米微孔薄膜技術，讓所有Xpore織物都有持久防水防風、透氣舒適的機能表現。

WEAVISM織本主義，為台灣和明紡織旗下之自有品牌服飾，以紡織專業背景，抓緊時代潮流，打造富有台灣創新精神設計，致力以實驗、體驗以及探索的精神「做最新鮮的事」。WEAVISM織本主義品牌創辦人陳璽年表示，織本主義以織為本，持續發掘特色紡織面料。這次和Xpore共同開發100％純棉防水外套產品，打造三款2020年秋冬外套，除了保有天然纖維舒適觸感，更兼顧到環保無毒與高效透氣，是WEAVISM Eco系列首發亮點。三款外套的防水與透濕表現，高達24K與16K，提供消費者更舒適透氣的高階防水產品；涵蓋長、中、短版款式，以防水拉鍊、可拆卸口袋與拆卸下擺，及可調節袖口等各式元素，讓外套富有自由型塑意趣，但仍兼顧實用機能。

(工商 )