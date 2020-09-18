高市上周才爆發前鎮乙烯管線外洩事件，未料昨晚又爆發鳥松區有廠房囤積非法廢棄物「丙烯酸乙酯物」，飄出惡臭異味，民眾打爆1999，環保局第一時間介入處理，今早請業者運離廢棄物。高雄市長陳其邁18日受訪時強調，假如有違規案件絕不手軟。

陳其邁今在防疫會議後受訪指出，昨天第一時間接獲民眾通報，環保局就做緊急處置，主動聯繫高雄地檢署，就是否涉及到廢棄物清理法、空汙法及刑事罪，請檢方偵辦，他也宣示決心假如有違規案件絕不手軟，包括跟檢方建立聯通機制，重大違規請檢方第一時間介入調查。

另對於前鎮乙烯外洩事件，遲遲找不出外洩點。陳其邁提到，這是個小型洩漏，管壓檢測持續進行，以及土壤採樣檢測，要把問題釐清，也指示副市長林欽榮督導，要將過去管路與當地土汙、水汙等資料做比對，儘速釐清汙染來源。

至於是否有確切時間表？陳其邁重申，現在交由管線持有者、專業團隊，如中油、工研院、毒災中心、中鋼等，加入調查原因，過去管線破口比較大，可以馬上找出漏點，但這次可能比較小，只有在翠亨北路、翠村路兩個洞口乙烯濃度偏高，其他地方沒有，希望盡速釐清真相，要花一點時間做環境密度更高監測。

(中時 )